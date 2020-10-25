Колонны протестующих движутся в центр Минска 

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На улицы Минска вышли больше 5 тысяч протестующих, силовики преградили им дорогу в центре города. Об этом пишет "Интерфакс".

Колонна из нескольких сотен протестующих выдвинулась по улице Ленина в направлении Дворца спорта, дорогу им преградили силовики. Проезжая часть перекрыта грузовиками милиции и водометами, правоохранители выстроились в живую цепь рядом с улицей Интернациональной.

Митингующие также взялись за руки и начали формировать живую цепь чтобы не допустить задержаний.

Также представители силовых структур пытаются воспрепятствовать движению колонны из порядка 4 тысяч человек на проспекте Независимости.

Еще несколько сотен человек движутся от площади Свободы в сторону стелы "Минск город-герой", дорогу им пока никто не преграждает.

В акциях протеста участвуют около 5 тысяч человек, число митингующих быстро растет.

25 октября истекает срок "народного ультиматума", который бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила властям республики. Она заявила, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди требований — отставка президента Александра Лукашенко , освобождение всех политзаключенных, а также прекращение "насилия на улицах".

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.