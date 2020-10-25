Девушка оголилась перед Зеленским

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По факту происшествия на девушку составили административный протокол.

«На активистку Femen составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса об админнарушениях», — приводит сообщение полиции агентство.

Активистке теперь грозит штраф, или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.

Как указывает агентство, женщина, будучи без нижнего белья, задрала юбку и начала свистеть в свисток. На юбке была надпись «Zexist».