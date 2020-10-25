Девушка оголилась перед Зеленским

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В Киеве активистка Femen обнажилась перед Зеленским 

RT на русском и ещё 7 31 минуту назад
В Киеве активистка Femen обнажилась перед президентом Украины Владимиром Зеленским, когда он шёл на избирательный участок, чтобы проголосовать на местных выборах.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По факту происшествия на девушку составили административный протокол.

«На активистку Femen составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса об админнарушениях», — приводит сообщение полиции агентство.

Активистке теперь грозит штраф, или общественные работы, или исправительные работы, или административный арест.
Как указывает агентство, женщина, будучи без нижнего белья, задрала юбку и начала свистеть в свисток. На юбке была надпись «Zexist».
Ранее на Украине стартовали выборы мэров городов, сельских и поселковых голов, депутатов в городские, районные и областные советы.
Свои голоса на местных выборах уже отдали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский президент Владимир Зеленский.
RT на русском: последние новости
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Комментарии 14
В мире , Видео , Украина , Денис Шмыгаль , Владимир Зеленский
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