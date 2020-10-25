В центре Минска завершился несанкционированный марш 

Массовый протестный марш, объединивший белорусских студентов и пенсионеров, завершился в Минске на площади имени Якуба Коласа без задержаний, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.

Протестная акция началась возле Красного Костела на площади Независимости, откуда толпа пенсионеров и студентов направилась в сторону площади Победы. Молодые люди ранее приняли участие в забастовках возле своих вузов, после чего прошли самостоятельными колоннами по улицам города и присоединились к пенсионерам.

Достигнув конечной точки своего шествия, демонстранты провели там митинг, скандируя лозунги в поддержку проведения всеобщей забастовки и отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко . Спустя примерно 20 минут люди постепенно начали расходиться, к настоящему моменту на площади их осталось не более нескольких сотен.

По пути к площади Победы часть протестующих периодически выходила на проезжую часть проспекта Независимости, создавая затруднения в дорожном движении. Сопровождавшая участников марша машина ГАИ время от времени просила их вернуться на тротуар. Иных попыток как-либо вмешаться в проведение несанкционированной акции правоохранители не приняли, хотя ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что в Минске в направлении центра, где проходило шествие, проезжала большая колонна транспорта силовиков.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская . При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

В воскресенье истек срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивала, что если до этого времени не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах" со стороны силовиков по отношению к протестующим.