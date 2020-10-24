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Определена доля покинувших Нагорный Карабах жителей 

Lenta.ru 48 минут назад
Определена доля покинувших Нагорный Карабах жителей
Фото: РИА Новости
Около 60 процентов жителей Нагорного Карабаха покинули свои дома после обострения конфликта Армении с Азербайджаном в этом регионе. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, сказано в Telegram-канале официального штаба.
По предварительным оценкам, около 90 тысяч жителей Арцаха покинули свои дома и населенные пункты «из-за целенаправленных и неизбирательных азербайджанских атак и продолжительных угроз», что составляет более половины от всех жителей Нагорного Карабаха.
Защитник прав человека призвал международное сообщество приложить все возможные усилия для «незамедлительного приостановления азербайджанских преступлений» и возвращения переселенцев в их дома.
Вспыхнувший вокруг Нагорного Карабаха территориальный диспут перешел в новую фазу 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны дважды договаривались о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. Нагорный Карабах является зоной конфликта с начала 1990-х годов.
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В мире , Война, Карабах , Артак Бегларян , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
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