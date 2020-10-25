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Назван срок появления первой американской вакцины от коронавируса 

runews24.ru и ещё 2 12 минут назад
Назван срок появления вакцины США от COVID
Фото: Reuters
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи обозначил время, когда появится первая американская вакцина от коронавируса. Об этом говорит BBC 25 октября.
Фаучи говорит, что вакцина может появиться к концу 2020 года, но только если она действительно будет безопасна и эффективна. Когда же она наконец станет доступна, граждан будут прививать по приоритетности. Перед тем, как вакцина станет широкодоступной, пройдет еще немало времени. Тем не менее, вакцина не избавит людей от соблюдения санитарных норм, подмечает Фаучи.
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Ранее кандидат в президенты Джо Байден заявил, что получить вакцину американцы должны бесплатно, а если он победит на выборах, то наладит массовое производства препарата.
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В мире , Джозеф Байден , Энтони Фаучи , США
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