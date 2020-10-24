Лукашенко назвал США своего главного союзника

«Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Белоруссии, и в США», — отметил канал.