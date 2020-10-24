«Запас еды на три дня»: что советует посольство США в Минске 

Остался один день на исполнение "народного ультиматума", который почти две недели назад выдвинула глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская . В связи с этим посольство США Минске призвало своих граждан запастись едой и наличными, а также отказаться от посещения массовых мероприятий. Дипломаты считают, что возможны столкновения и беспорядки.

Американское посольство в Белоруссии посоветовало своим гражданам, проживающим в республике, запастись едой, как минимум на три дня, иметь при себе наличные и избегать массовых скоплений людей. Такой совет был опубликован в связи с «народным ультиматумом», который экс-претендент на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская ранее выдвинула властям страны.

«На прошлой неделе был объявлен «народный ультиматум» с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к крайнему сроку 25 октября. В рамках ультиматума, в случае невыполнения требований, также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта)», — говорится в сообщении диппредставительства.

«Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов», — предупредили в ведомстве.

«Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, осознавать свое окружение и то, что собрания, призванные носить мирный характер, могут быстро перерасти в конфронтацию и перерасти в насилие», — отметили американские представители.

Они обратили внимание, что действия белорусской оппозиции могут также «вызвать перебои в работе общественного транспорта, задержки движения».

Посольство советует гражданам обеспечить себе «как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, денег и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций».

Ранее лидер белорусской оппозиции предупредила власти республики, что ее сторонники готовы к радикальным мерам. Она потребовала от президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку, прекратить полностью насилие на улицах страны, освободить всех политзаключенных.

Если эти условия не будут исполнены до 25 октября, то противники действующего главы страны в понедельник, 26 октября, якобы организуют массовый протест.

Тихановская пообещала, что «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».

На реализацию своих требований она дала Минску 13 дней. При этом лидер белорусских оппозиционеров добавила, что ее сторонники неоднократно указывали, что готовы к диалогу. «Но разговор за решеткой — это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам — не диалог», — считает она.

После этого прокуратура Белоруссии заявила, что намерена проверить содержание ультиматума Тихановской и его достоверность. После этого в КГБ заявили, что оппозиция готовит провокацию, чтобы еще больше людей вышли на акции протеста. По данным белорусской спецслужбы, организаторы хотят обвинить в «тяжких последствиях» провокации силовиков и таким образом вдохновить белорусов на новые протесты.

Информацию об этом, по словам главы КГБ республики Ивана Тертеля, спецслужба получила из разных источников, в частности за рубежом и от «партнерских спецслужб», передает «БелТА».

Цель провокаторов — расшатать ситуацию в стране «на фоне явно уменьшающейся уличной активности и срыва планов по устремлениям к трудовым коллективам, студенчеству».

В свою очередь, Светлана Тихановская предложила белорусским силовикам перейти на сторону оппозиции.

«Народный ультиматум — это ваш шанс встать на сторону белорусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы — не делайте этого», — написала она на своем Telegram-канале.

Акции протестов проходят в разных городах Белоруссии уже больше двух месяцев. Митингующие демонстрируют свое недовольство избранием на шестой срок Александра Лукашенко. Оппозиция уверена, что нынешние выборы президента республики прошли нечестно. Сторонники Тихановской, как и она сама, требуют проведения перевыборов.

В ответ на это Лукашенко неоднократно обвинял западные страны в попытке проведения «цветной революции». По его мнению, невозможно подтасовать голоса так, чтобы за него проголосовали более 80% избирателей.