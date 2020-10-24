Лондон предпринял против России «скрытые меры» в ответ на инцидент в Солсбери, где пострадали британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил бывший советник премьер-министра Британии по нацбезопасности и секретарь кабмина, лорд Марк Седвилл, сообщает The Times.
Он сказал, что целью таких действий было «навязать цену выше, чем могли ожидать русские».
«После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы ответили публично. Мы выслали из Британии всю российскую разведывательную сеть», — сказал Седвилл.
Лорд добавил, что британские власти предприняли и скрытые атаки против Москвы. Например, остановили поток незаконных денег из РФ, а также прибегли к негласным мерам, о которых Седвилл «не может говорить».
По словам экс-чиновника, Великобритания стремилась использовать «уязвимости» Москвы, в том числе путем развертывания своего наступательного кибернетического потенциала.
«Россия действует в серой зоне, в пространстве между нормальными государственными отношениями и вооруженным конфликтом, с кибератаками, информационной войной и кампаниями по подрыву. Важно, что мы способны маневрировать в сером пространстве и делать это эффективно. Мы не можем оставлять инициативу нашим противникам», — сказал Седвилл.
Он отметил, что Лондон бьет по «уязвимым точкам» Москвы, но не всегда об этом становится известно.
Лондон утверждает, что спецслужбы России причастны к отравлению Скрипалей. В Кремле это категорически отрицают.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Сергея и Юлию Скрипаль перевезли в Новую Зеландию.