Он сказал, что целью таких действий было «навязать цену выше, чем могли ожидать русские».

«После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы ответили публично. Мы выслали из Британии всю российскую разведывательную сеть», — сказал Седвилл.

Лорд добавил, что британские власти предприняли и скрытые атаки против Москвы. Например, остановили поток незаконных денег из РФ, а также прибегли к негласным мерам, о которых Седвилл «не может говорить».

По словам экс-чиновника, Великобритания стремилась использовать «уязвимости» Москвы, в том числе путем развертывания своего наступательного кибернетического потенциала.

«Россия действует в серой зоне, в пространстве между нормальными государственными отношениями и вооруженным конфликтом, с кибератаками, информационной войной и кампаниями по подрыву. Важно, что мы способны маневрировать в сером пространстве и делать это эффективно. Мы не можем оставлять инициативу нашим противникам», — сказал Седвилл.

Он отметил, что Лондон бьет по «уязвимым точкам» Москвы, но не всегда об этом становится известно.

Лондон утверждает, что спецслужбы России причастны к отравлению Скрипалей. В Кремле это категорически отрицают.