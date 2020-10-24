Президент Турции Тайип Эрдоган посоветовал «лечить психику» французскому коллеге Эммануэлю Макрону . Так турецкий лидер ответил на идею официального Парижа о создании «просвещенного ислама», передаёт РИА Новости.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган.

Недавно Макрон призвал бороться с сепаратизмом и исламским радикализмом во Франции. В декабре власти представят законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Макрон также заявил, что Франции необходимо построить «просвещенный ислам» и освободить мечети от иностранного влияния и финансирования.

Турецкий лидер ранее высказывал подозрение, что при помощи борьбы с исламским сепаратизмом Макрон хочет «рассчитаться с мусульманами» и создать «антиисламскую систему».