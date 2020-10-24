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Эрдоган оскорбил Макрона после слов об исламе 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Президент Турции Тайип Эрдоган посоветовал «лечить психику» французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Так турецкий лидер ответил на идею официального Парижа о создании «просвещенного ислама», передаёт РИА Новости.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — сказал Эрдоган.

Недавно Макрон призвал бороться с сепаратизмом и исламским радикализмом во Франции. В декабре власти представят законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. Макрон также заявил, что Франции необходимо построить «просвещенный ислам» и освободить мечети от иностранного влияния и финансирования.
Турецкий лидер ранее высказывал подозрение, что при помощи борьбы с исламским сепаратизмом Макрон хочет «рассчитаться с мусульманами» и создать «антиисламскую систему».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Макрон заявил: жестоко убитый террористом 47-летний учитель истории Самюэль Пати стал лицом Франции.
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В мире , Эммануэль Макрон , РИА Новости
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