Турецкий президент не первый раз критикует политику европейских государств по отношению к мусульманам. В частности, он посоветовал "лечить психику" своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону
после его слов о "просвещенном исламе", а также намерении освободить эту религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей". По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет "рассчитаться с мусульманами". Турецкий лидер также обвинил Макрона
в намерении создать тоталитарную "антиисламскую систему".