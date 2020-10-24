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Смертность при COVID-19 ускорилась во время второй волны 

Lenta.ru 24 минуты назад
Пациенты с тяжелой формой COVID-19 во время второй волны эпидемии умирают вдвое быстрее, чем в первую. Это выяснили британские ученые на основе данных более 76 тысяч заболевших в Великобритании, пишет The Daily Mail со ссылкой на Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
По данным исследователей, с начала пандемии и до августа смерть пациента в среднем наступала через 13 дней после появления первых симптомов коронавируса. Сейчас этот срок сократился до одной недели. Предположительно, такая негативная динамика связана с тем, что погибают преимущественно люди со слабым иммунитетом. Все больше пациентов удается спасти благодаря совершенствованию лечения инфекции.
Ученые также подтвердили, что вирус может мутировать и стать более заразным. При этом возможные мутации не должны отразиться на тяжести течения болезни.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал российские регионы с самыми высокими темпами инфицирования. В его перечне оказались Севастополь, Бурятия, Чукотка, Марий Эл, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Новгородская и Новосибирская области.
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В мире , Видео , Daily Mail
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