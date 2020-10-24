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В США зафиксирован печальный антирекорд по коронавирусу 

Майк Габриелян 52 минуты назад
В США зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки здесь выявили 83,7 тысячи случаев инфекции. Более 900 человек скончались. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Накануне эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно. До этого рекордное количество новых случаев регистрировали в июле. Тогда эпидемиологи зафиксировали 77 тысяч заражений в сутки.
Зараженный коронавирусом Трамп вернулся в Белый дом
Тема пандемии стала центральной в дебатах Дональда Трампа и Джозефа Байдена в преддверии президентских выборах.
Демократы обвиняют власти в том, что они не приняли необходимых мер против распространения болезни.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стали известны результаты новых тестов Трампа на COVID-19.
В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп
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