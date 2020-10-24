В США зафиксирован печальный антирекорд

США зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За сутки здесь выявили 83,7 тысячи случаев инфекции. Более 900 человек скончались. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

Накануне эти показатели составляли 71 671 и 856 соответственно. До этого рекордное количество новых случаев регистрировали в июле. Тогда эпидемиологи зафиксировали 77 тысяч заражений в сутки.

Тема пандемии стала центральной в дебатах Дональда Трампа и Джозефа Байдена в преддверии президентских выборах.

Демократы обвиняют власти в том, что они не приняли необходимых мер против распространения болезни.