Спустя два года после предполагаемого отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в Британии рассказали о мерах, которые предпринимались против России . В частности, были приостановлены потоки "незаконных денежных средств из России".

Британские власти принимали в отношении России ряд «негласных мер» в ответ на инцидент в Солсбери, когда пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом рассказал бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл

«После нападения в Солсбери, первого применения химического оружия против европейской страны за столетие, мы приняли видимые ответные меры. Мы выслали целую разведывательную сеть РФ в Британии», — приводит его слова газета The Times.

Он добавил, что британские власти приняли также «ряд других скрытых мер, включая остановку нескольких потоков незаконных денежных средств из РФ, а также негласные меры, о которых я, разумеется, не могу говорить».

«Русские знают, что они должны были заплатить за эту операцию более высокую цену, чем ту, которую они ожидали», — сказал Седвилл.

При этом бывший британский чиновник подчеркнул, что «незаконных операций» Лондон не проводил. «То, что вы этого не видите, не значит, что мы этого не делаем», — так ответил он на вопрос о том, почему Великобритания до сих пор не применила против РФ декларируемый потенциал для осуществления мощных кибератак.

«Для нас важно иметь свободу маневра в серой зоне и эффективно ей пользоваться. Нельзя отдавать инициативу нашим противникам. Есть уязвимые точки, которые мы можем использовать, просто мы не всегда об этом говорим», — добавил Седвилл.

МВД. В 2018 году, когда произошел инцидент в Солсбери, он занимал пост советника премьера по национальной безопасности. С июня указанного года он стал еще и секретарем кабмина Соединенного Королевства. До этого Седвилл занимал ряд руководящих постов в МИД

В июне 2020-го он объявил об отставке. Британские СМИ отмечали, что она может быть обусловлена несогласием Седвилла с главой британского правительства относительно мер, предпринятых для борьбы с COVID-19. Но сам чиновник это отрицает. После отставки Седвилл получил пожизненное пэрство в палате лордов британского парламента . На его посты был назначен Дэвид Фрост , который ранее представлял премьер-министра на переговорах с ЕС

Лондон до сих пор утверждает, что спецслужбы России причастны к отравлению Скрипалей. По данным британских правоохранителей, они были поражены нервно-паралитическим веществом «Новичок». Основанием для обвинения стало утверждение о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России. Москва отрицает свою причастность к произошедшему. Российские власти неоднократно заявляли, что программ разработки такого вещества в РФ не существовало. При этом британские специалисты не смогли установить происхождение яда.

Российская сторона просила допустить своих специалистов до расследования, а также предоставить доказательства обвинений. Но ни того, ни другого сделано не было.

В ответ на произошедшее власти Великобритании выслали российских дипломатов, а также ввели санкции, о которых объявили официально.

В июле этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Британия пытается поддерживать на плаву историю о предполагаемом отравлении Скрипалей. Таким образом она отреагировала на сообщения британского издания Financial Times, которое заявило, что Москва якобы провела кампанию по дезинформации в целях дискредитации расследования этого дела в Великобритании.