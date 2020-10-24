«Нас ждут тяжелые времена»: Меркель обратилась к нации 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к народу, заявив, что количество новых случаев COVID-19 растёт не по дням, а по часам. Германию ждут "тяжелые месяцы". По её словам, страна находится в серьёзной фазе пандемии, вторая волна оказалась мощнее первой.
«Относительно легкое лето закончилось, впереди нас ждут тяжелые месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели», — сказала Меркель.
Фрау канцлерин призвала граждан воздержаться от второстепенных поездок, необязательных торжеств и праздников.
«Порядок дня для всех нас — сократить наши контакты, встречаться с гораздо меньшим количеством людей», — подчеркнула Меркель.
Она призвала немцев к дисциплине, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье других.
Ранее «Рамблер» сообщал, что казаки готовы за деньги наказать ковид-диссидентов.