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«Нас ждут тяжелые времена»: Меркель обратилась к нации 

Майк Габриелян 50 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обратилась к народу, заявив, что количество новых случаев COVID-19 растёт не по дням, а по часам. Германию ждут "тяжелые месяцы". По её словам, страна находится в серьёзной фазе пандемии, вторая волна оказалась мощнее первой.

«Относительно легкое лето закончилось, впереди нас ждут тяжелые месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели», — сказала Меркель.

Фрау канцлерин призвала граждан воздержаться от второстепенных поездок, необязательных торжеств и праздников.

«Порядок дня для всех нас — сократить наши контакты, встречаться с гораздо меньшим количеством людей», — подчеркнула Меркель.

Она призвала немцев к дисциплине, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье других.
«Человечество заплатит за COVID-19 колоссальную цену»
Ранее «Рамблер» сообщал, что казаки готовы за деньги наказать ковид-диссидентов.
В мире , Видео , Ангела Меркель
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