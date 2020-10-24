США все условия для гражданской войны уже созрели, считает украинский эксперт. Байдены, по его мнению, «отмывали американскую помощь Украине , и это очевидно даже ребенку». Он предлагает свою версию того, что произойдет в США после выборов.

После опубликования газетой New York Post очередного убойного компромата на Джозефа Байдена , у демократов уже нет другого выхода, как устраивать майдан в случае своего проигрыша.

То, что семейка Байденов отмывала американскую помощь Украине через компанию Burisma, стало очевидным уже даже ребенку. Хотя знающие делишки Байдена люди утверждают, что история с Бурисмой это семечки. Байден — или президент или подсудимый.

Как справедливо написал Трамп: "По сравнению с семейкой Байденов, чета Клинтонов — это любители".

В случае победы Трампа правоохранители США будут обязаны начать раскапывать все вранье, которое сформировалось вокруг Обамы. Допустить такое демократы, конечно, не могут. Поэтому будет майдан и гражданская война.

В США все условия для войны уже созрели: невероятный раскол элит, ужасающее экономическое неравенство, межрасовые конфликты, десятки миллионов безработной и бездомной черни и т.д.

Америка сгнила. Тот факт, что демократы не смогли выдвинуть из своих рядов в президенты никого, кроме коррумпированного маразматика Байдена, который с 1973 г. сидит в Сенате, говорит о том, что вся политическая система США окончательно выродилась в олигархическую клептократию.

Ждём 3 ноября.