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Главред (Украина): Америка сгнила. Впереди — майдан 

ИноСМИ 58 минут назад
В США все условия для гражданской войны уже созрели, считает украинский эксперт. Байдены, по его мнению, «отмывали американскую помощь Украине, и это очевидно даже ребенку». Он предлагает свою версию того, что произойдет в США после выборов.
После опубликования газетой New York Post очередного убойного компромата на Джозефа Байдена, у демократов уже нет другого выхода, как устраивать майдан в случае своего проигрыша.
То, что семейка Байденов отмывала американскую помощь Украине через компанию Burisma, стало очевидным уже даже ребенку. Хотя знающие делишки Байдена люди утверждают, что история с Бурисмой это семечки. Байден — или президент или подсудимый.
Как справедливо написал Трамп: "По сравнению с семейкой Байденов, чета Клинтонов — это любители".
В случае победы Трампа правоохранители США будут обязаны начать раскапывать все вранье, которое сформировалось вокруг Обамы. Допустить такое демократы, конечно, не могут. Поэтому будет майдан и гражданская война.
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В США все условия для войны уже созрели: невероятный раскол элит, ужасающее экономическое неравенство, межрасовые конфликты, десятки миллионов безработной и бездомной черни и т.д.
Америка сгнила. Тот факт, что демократы не смогли выдвинуть из своих рядов в президенты никого, кроме коррумпированного маразматика Байдена, который с 1973 г. сидит в Сенате, говорит о том, что вся политическая система США окончательно выродилась в олигархическую клептократию.
Ждём 3 ноября.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , США
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