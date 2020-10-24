Назван парадокс второй волны коронавируса 

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Во вторую волну COVID-19 пациенты стали умирать в два раза быстрее, хотя у медиков появились эффективные методы лечения. О таком парадоксе сообщает издание Daily Mail со ссылкой на доклад британских ученых для Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Выводы основываются на данных почти 80 тысяч пациентов.

«Данные показывают, что госпитализированные пациенты с Covid-19 умирают быстрее, чем в первую волну — в среднем на неделю. Это может быть связано с тем, что методы лечения заболевания улучшились», — пишет издание.

Ученые объясняют этот парадокс просто: сейчас удается спасти большее количество зараженных, а умирают преимущественно пациенты с самым слабым здоровьем.

Эксперты также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать.

Мутации не влияют на тяжесть и длительность заболевания, но могут сказываться на передаче болезни, способности коронавирусов распространяться.