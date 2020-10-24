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Убившего в США афроамериканца полицейского уволили 

News.ru 1 час назад
Убившего в США афроамериканца полицейского уволили
Фото: Waukegan Police Department/facebook.com
Сотрудника полиции из американского города Уокеган (штат Иллинойс) уволили после того, как он убил темнокожего подростка и ранил афроамериканку. Его имя не разглашается. По предварительным данным, силовика «отправили в отставку» за многочисленные нарушения.

Вечером 23 октября [2020 года] власти города Уокеган уволили сотрудника полиции, стрелявшего из огнестрельного оружия во время этого инцидента, — цитирует телеканал ABC News начальника полицейского управления Уокегана Уоллеса.

ЧП произошло, когда страж порядка остановил автомобиль, в котором ехали двое. Пока сотрудник «пробивал» машину по базе данных, водитель не стал дожидаться беседы с полицейским и скрылся. Спустя некоторое время другой правоохранитель заметил то же транспортное средство в нескольких кварталах и стал к нему приближаться. В это время шофёр дал задний ход в сторону офицера. Последний в ответ вынул оружие и выстрелил в водителя и пассажира.
С конца мая 2020 года в американских городах не стихают акции протеста. Порой они переходят в беспорядки. Люди стали выходить на демонстрации из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицейскими.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе помощники местного шерифа несколько раз выстрелили в темнокожего велосипедиста. Мужчина скончался. В ночь на 1 сентября сотрудники правоохранительных органов попытались остановить нарушившего правила велосипедиста, однако тот скрылся. Вскоре им всё-таки удалось догнать мужчину на юге Лос-Анджелеса.
Между ними и нарушителем завязалась потасовка, в ходе которой мужчина ударил одного из них. По словам помощников шерифа, они заметили, что у велосипедиста при себе пистолет. Это и послужило поводом для выстрелов. В велосипедиста выстрелили несколько раз, в результате он погиб.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Джордж Флойд , МВД , телеканал АВС , Лос-Анджелес , США
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