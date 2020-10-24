Европа под замком: страны ЕС вводят новые ограничения 

Европа под замком. В Латвии вводят обязательное ношение масок в общественных местах и запрещают массовые собрания, в Греции , Франции и Италии устанавливают комендантский час.

Мэр Рима закрыл несколько площадей, а также запретил выходить на улицу в ночное время. За порядком следят полицейские, но римляне соблюдают указания властей, люди очень обеспокоены резким ростом заражений.

А вот неаполитанцы не так сдержаны. Их комендантский час не устраивает, и они выходят протестовать на улицы без масок и перчаток и устраивают драки с полицией.