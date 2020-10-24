Ереван: мы воюем с тремя противниками в Карабахе

Армении Зограб Мнацаканян. Армянам приходится воевать сразу с тремя противниками в Нагорном Карабахе. Это усугубляет конфликт, заявил глава МИД

«Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан», — приводит слова Мнацаканяна с видеоконференции вашингтонского Атлантического совета ТАСС. Министр считает, что их сторона имеет дело с постоянной угрозой. Он отметил, что с 27 сентября села Карабаха постоянно обстреливаются с беспилотников и подвергаются авиабомбардировкам.

Азербайджанская сторона в то же время отмечает, что боевые действия в районе Нагорного Карабаха продолжаются на всей протяженности фронта. По данным минобороны, армянская сторона подвергла обстрелу армию противника из стрелкового оружия, минометов и пушек. В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября бои шли на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта, сообщает пресс-служба ведомства.