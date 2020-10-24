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Армения заявила, что воюет с тремя противниками в Карабахе 

Ura.Ru 21 минуту назад
Ереван: мы воюем с тремя противниками в Карабахе
Фото: Reuters
Армянам приходится воевать сразу с тремя противниками в Нагорном Карабахе. Это усугубляет конфликт, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Существует прямое участие Турции, присутствуют иностранные террористы-боевики, которые противостоят армянам, и Азербайджан», — приводит слова Мнацаканяна с видеоконференции вашингтонского Атлантического совета ТАСС. Министр считает, что их сторона имеет дело с постоянной угрозой. Он отметил, что с 27 сентября села Карабаха постоянно обстреливаются с беспилотников и подвергаются авиабомбардировкам.

Азербайджанская сторона в то же время отмечает, что боевые действия в районе Нагорного Карабаха продолжаются на всей протяженности фронта. По данным минобороны, армянская сторона подвергла обстрелу армию противника из стрелкового оружия, минометов и пушек. В течение дня 23 октября и в ночь на 24 октября бои шли на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском и Губадлинском направлениях фронта, сообщает пресс-служба ведомства.
Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Страны обвинили друг друга в военных действиях на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. После переговоров в Москве достигнуто соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Президент США Дональд Трамп лично принял участие в переговорах по Карабаху, прошедшими в их стране. Однако он не уточнил, говорил ли он с кем-либо из лидеров стран, пишет RNS.
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Комментарии 8
В мире , Война, Карабах , Зограб Мнацаканян , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС
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