США призвали к сотрудничеству с Россией в Арктике

"В то время как одни наблюдатели подвергают резкой критике "отставание в области ледоколов", реальная проблема состоит в том, что в политике США в Арктике отсутствует направленность. США следует разработать более качественный подход, включающий в себя новую договоренность по сотрудничеству с Россией для защиты окружающей среды, поддержания мира в этом регионе, а также для блокирования Китая", — заявляет автор.

По его утверждению, Китай имеет "колониальные амбиции" в этом регионе и пытается закрепить там свое присутствие, вытеснив западные державы. В то же время Россия, как считает Гроссман, "будет рада ограничить в Арктике свои отношения с Китаем коммерческими проектами".

По словам журналиста, Соединенным Штатам нужна новая форма сотрудничества с Россией в Арктике.

"Предстоящие вызовы являются слишком серьезными, и с ними нельзя будет справиться в одиночку. Соединенные Штаты должны признать, что для России нормально создавать прочный военный аппарат внутри своей собственной территории", — говорится в материале.

Автор отмечает, что Арктика не должна стать новым местом соперничества великих держав.

"Россия, действительно, восстанавливает свое военное присутствие в Арктике, она строит новые атомные ледоколы и военные базы. Однако Арктика более важна для России, чем для Соединенных Штатов, поскольку 53 процента арктического побережья находится на российской территории. Не вызывает удивления то, то Россия размещает больше своих ресурсов в Арктике, чем Соединенные Штаты", — подчеркивает он.

Вашингтон и Москва сотрудничали в Арктике, несмотря на ожесточенную конкуренцию в других местах, в течение многих лет, и такое сотрудничество должно быть продолжено, заключает Гроссман.