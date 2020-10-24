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Арнольд Шварценеггер сообщил о хорошем самочувствии после операции 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Шварценеггер перенес операцию
Фото: РИА Новости
Американский киноактер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене клапана аорты. Об этом бывший губернатор Калифорнии сообщил в пятницу в своем Twitter.
Хирургическое вмешательство проведено в клинике Кливленда (штат Огайо). "Благодаря команде клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан вдобавок к клапану легочной артерии после предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по Кливленду, осмотрев замечательные статуи в городе", — написал 73-летний актер. Он разместил свои фотографии на улицах города.
Аортальный клапан обеспечивает ток крови из левого желудочка сердца в аорту. Прекращение его нормального функционирования чревато тяжелыми кардиологическими последствиями. Для их предотвращения клапан меняют.
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В мире , Арнольд Шварценеггер
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