Шварценеггер перенес операцию

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

Хирургическое вмешательство проведено в клинике Кливленда (штат Огайо). "Благодаря команде клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан вдобавок к клапану легочной артерии после предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по Кливленду, осмотрев замечательные статуи в городе", — написал 73-летний актер. Он разместил свои фотографии на улицах города.