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Школьник стал сиротой из-за смерти родителей-медиков от COVID 

Ura.Ru и ещё 1 8 часов назад
Школьник стал сиротой из-за смерти родителей-медиков
Фото: РИА Новости
На Украине 13-летний подросток в один день лишился родителей, которые умерли от коронавируса, заразившись во время работы в больнице. Супругов госпитализировали с пневмонией, а через несколько дней перевели в реанимацию.
Первой скончалась 39-летняя мама подростка, которая работала медсестрой в «красной зоне» в больнице города Тараща Киевской области, сообщает телеканал «1+1». Следом погиб ее муж— 51-летний анестезиолог-реаниматолог, который трудился в этом же лечебном учреждении. Мужчина не смог пережить известия о смерти супруги.
Мальчик также оказался в больнице на аппарате ИВЛ из-за коронавируса. Спустя несколько дней родная тетя сообщила школьнику трагическую новость, попросив его не волноваться и заверила, что «все будет хорошо». «Хорошо уже никогда не будет», — отреагировал на слова родственницы подросток, сообщает life.ru.
Сейчас ребенок находится в больнице на лечении. Родственники оформляют над ним опеку.
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