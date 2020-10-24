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Свыше 15 боевиков погибли и получили ранения при ракетном ударе на севере Сирии 

ТАСС 8 часов назад
Сирийский город разбомбили с неизвестного самолета
Фото: РИА Новости
Неизвестный военный самолет нанес в пятницу удары по рынку контрабандной торговли нефтепродуктами в пограничном с Турцией городе Джераблус на севере Сирии. Об этом сообщило курдское агентство Firat. По его информации, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения более 15 боевиков из подконтрольных Турции формирований сирийской вооруженной оппозиции.
Ракеты были выпущены также по двум бензовозам, которые двигались в направлении рынка по шоссе возле поселка Куса. Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах, прогремевших в пограничной местности в момент ударов.
В четверг беспилотники западной коалиции во главе с США атаковали штаб экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на западе провинции Идлиб. По сведениям телеканала Al-Hadath, погибли по меньшей мере 17 боевиков, в том числе полевые командиры, а также пять мирных жителей. Штаб находился в пограничном с Турцией поселке Джакара.
Идлиб — единственный регион Сирии, остающийся в руках вооруженных группировок. Большую часть провинции контролируют банды террористов из "Джебхат ан-Нусры". В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других областей страны переместились боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие. В зону входит Идлиб и соседние с ним районы провинций Латакия, Хама и Алеппо.
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Комментарии 7
В мире , Джебхат ан-Нусра , Джераблус , Идлиб , Куса , Сирия , США , Турция , Челябинская Область
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