Сирийский город разбомбили с неизвестного самолета

Неизвестный военный самолет нанес в пятницу удары по рынку контрабандной торговли нефтепродуктами в пограничном с Турцией городе Джераблус на севере Сирии . Об этом сообщило курдское агентство Firat . По его информации, в результате ракетной атаки погибли и получили ранения более 15 боевиков из подконтрольных Турции формирований сирийской вооруженной оппозиции.

Ракеты были выпущены также по двум бензовозам, которые двигались в направлении рынка по шоссе возле поселка Куса. Очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах, прогремевших в пограничной местности в момент ударов.

В четверг беспилотники западной коалиции во главе с США атаковали штаб экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на западе провинции Идлиб. По сведениям телеканала Al-Hadath , погибли по меньшей мере 17 боевиков, в том числе полевые командиры, а также пять мирных жителей. Штаб находился в пограничном с Турцией поселке Джакара.

Идлиб — единственный регион Сирии, остающийся в руках вооруженных группировок. Большую часть провинции контролируют банды террористов из "Джебхат ан-Нусры". В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда из других областей страны переместились боевики с семьями, отказавшиеся добровольно сложить оружие. В зону входит Идлиб и соседние с ним районы провинций Латакия, Хама и Алеппо.