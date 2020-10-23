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Трамп: Иран может нормализовать отношения с Израилем 

News.ru 1 час назад
Трамп: Иран может нормализовать отношения с Израилем
Фото: globallookpress.com
Иран может присоединиться к договорённостям исламских стран о нормализации отношений с Израилем, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Я думаю, что Иран в конечном счёте, возможно, может стать участником всего этого (договорённостей о нормализации отношений с Израилем. — NEWS.ru), если вы хотите знать правду, — сказал он.

Глава государства выразил уверенность, что в итоге все исламские страны станут «одной единой семьёй», передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп за время правления предпринял целый ряд произраильских шагов — от признания Иерусалима столицей еврейского государства до содействия нормализации отношений Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном. Это помогло ему заработать поддержку израильских граждан, но далеко не американских евреев. Незадолго до президентских выборов опросы свидетельствуют, что эта группа избирателей в большинстве своём собирается голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
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