Трамп: Иран может нормализовать отношения с Израилем 

Иран может присоединиться к договорённостям исламских стран о нормализации отношений с Израилем, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
Я думаю, что Иран в конечном счёте, возможно, может стать участником всего этого (договорённостей о нормализации отношений с Израилем. — NEWS.ru), если вы хотите знать правду, — сказал он.
Глава государства выразил уверенность, что в итоге все исламские страны станут «одной единой семьёй», передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп за время правления предпринял целый ряд произраильских шагов — от признания Иерусалима столицей еврейского государства до содействия нормализации отношений Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном. Это помогло ему заработать поддержку израильских граждан, но далеко не американских евреев. Незадолго до президентских выборов опросы свидетельствуют, что эта группа избирателей в большинстве своём собирается голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена.