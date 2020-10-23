Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить насилие 

«Госсекретарь также подчеркнул важность того, чтобы две стороны начали субстантивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах Хельсинкского заключительного акта о неиспользовании угрозы насилия, угрозы территориальной целостности и равных прав народов на самоопределение», — говорится в заявлении.