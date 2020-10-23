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Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить насилие 

RT на русском и ещё 1 49 минут назад
Помпео призвал Армению и Азербайджан прекратить насилие
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном призвал стороны прекратить насилие. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Как отмечается, Помпео «подчеркнул необходимость покончить с насилием и защищать гражданские лица».

«Госсекретарь также подчеркнул важность того, чтобы две стороны начали субстантивные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы разрешить конфликт, основываясь на принципах Хельсинкского заключительного акта о неиспользовании угрозы насилия, угрозы территориальной целостности и равных прав народов на самоопределение», — говорится в заявлении.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что на переговорах по Нагорному Карабаху достигнут хороший прогресс.
В пятницу, 23 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана находятся в Вашингтоне, где встречаются с Помпео.
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Комментарии
В мире , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Дональд Трамп , МИД , Азербайджан , Армения , США
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