Обстрел Степанакерта повредил газопровод 

«Столица Арцаха (самоназвание НКР — прим. ВЗГЛЯД) Степанакерт вновь оказалась под прицелом вражеских сил, нарушающих все нормы международного гуманитарного права. В результате ракетного обстрела загорелся автомобиль, разрушены близлежащие сооружения хозяйственного значения и магазины. Поврежден газопровод, снабжающий топливом один из кварталов», — сообщили власти республики, передает РИА «Новости».