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Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника

ТАСС
51 минуту назад
Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника - пресс-пул Белого дома.
Трамп подключился к переговорам по Карабаху
Фото: © EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE© EPA-EFE/JUSTIN CASTERLINE
Трамп заявил о "хорошем прогрессе" на переговорах о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе.
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В мире,Война, Карабах,
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