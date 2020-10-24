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В ВОЗ ожидают несколько очень трудных месяцев пандемии 

ТК «Звезда» и ещё 23 1 час назад
«Следующие месяцы будут очень трудными»
Фото: Reuters
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире общее число зафиксированных случаев заражения COVID-19 превысило 41,5 миллиона человек.
Ситуация с распространения коронавируса в мире в ближайшие несколько месяцев будет очень тяжелой. Об этом на брифинге в пятницу, 23 октября, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы находимся на критически важном перекрестке пандемии коронавируса, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень трудными. И некоторые страны находятся на опасной траектории», — сообщил глава ВОЗ.

Гебрейесус пояснил, что многие государства столкнулись с резким скачком роста заболеваемости COVID-19, что может привести к преждевременному истощению медицинских ресурсов. Глава ВОЗ призвал лидеров стран направить все силы, чтобы не допустить подобного коллапса в системе здравоохранения, предотвратить рост смертности среди населения и закрытие школ.
По последним данным ВОЗ, в мире общее число зафиксированных случаев заражения COVID-19 достигло 41 570 883 человека, из которых 1 134 940 пациентов с коронавирусом скончались.
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В мире , ВОЗ
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