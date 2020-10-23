Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Лукашенко дал совет зараженным коронавирусом 

Lenta.ru 59 минут назад
Лукашенко дал совет зараженным коронавирусом
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал совет зараженным коронавирусом, передает Tut.by.
Во время рабочей поездки в Слуцкий район Лукашенко заявил, что ситуация с пандемией в стране абсолютно контролируемая.

«Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы», — сказал он.

По словам белорусского лидера, надо нормально жить, заниматься спортом, правильно питаться, чаще бывать на воздухе, а лучше — в лесу, и постоянно готовить себя к любой болезни.
Лукашенко напомнил, что перенес коронавирусную инфекцию на ногах во время избирательной кампании.

«Что для меня ценно — я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь — чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусский сыр — «антиковидное хорошее лекарство».
В Белоруссии с начала пандемии были выявлено более 91 тысячи случаев коронавируса. Умерли 949 пациентов, выздоровели свыше 82 тысяч. Всего было проведено 2,3 миллиона тестов. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами.
Последние новости
Путин обратился к губернаторам по поводу жестких ограничений Путин обратился к губернаторам по поводу жестких ограничений На двух линиях московского метро введут скидки на проезд На двух линиях московского метро введут скидки на проезд Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку
Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян возмутила платная водоколонка-«робот»
Россиян возмутила платная водоколонка-«робот»
Жириновский призвал прекратить дискуссии о пользе масок
Жириновский призвал прекратить дискуссии о пользе масок
В Крыму пациент напал на врача скорой помощи
В Крыму пациент напал на врача скорой помощи
Юбилейный концерт «Иванушек» оказался под угрозой срыва
Юбилейный концерт «Иванушек» оказался под угрозой срыва
Видео
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
02:36
Опубликовано видео спецоперации ФСБ против экстремистов
Происшествия
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
00:29
Избивший девушку блогер Mellstroy после допроса попал на видео
Происшествия
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
00:35
Суд отпустил под арест бизнесмена, а его снова задержали
Происшествия Криминал
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
01:13
Контрольные стрельбы танкистов ЗВО попали на видео
Армия
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
00:27
Первый пуск из С-400 ВС Турции попал на видео
Армия
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
00:22
Нефтяное пятно в акватории Находки попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей взрыва школьника
02:49
Появилось видео подробностей взрыва школьника
Происшествия
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
02:20
Копия храма ВС РФ в Minecraft попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение