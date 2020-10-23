Лукашенко дал совет зараженным коронавирусом 

Во время рабочей поездки в Слуцкий район Лукашенко заявил, что ситуация с пандемией в стране абсолютно контролируемая.

«Лекарств предостаточно, систему мы создали. Мы не тащим всех в больницы», — сказал он.

По словам белорусского лидера, надо нормально жить, заниматься спортом, правильно питаться, чаще бывать на воздухе, а лучше — в лесу, и постоянно готовить себя к любой болезни.

Лукашенко напомнил, что перенес коронавирусную инфекцию на ногах во время избирательной кампании.

«Что для меня ценно — я понял, что это за болезнь. Самое главное, если заболеешь — чтобы не было психоза. Я интуитивно это почувствовал, еще когда сам не болел», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил , что белорусский сыр — «антиковидное хорошее лекарство».

В Белоруссии с начала пандемии были выявлено более 91 тысячи случаев коронавируса. Умерли 949 пациентов, выздоровели свыше 82 тысяч. Всего было проведено 2,3 миллиона тестов. В стране не вводили жестких карантинных ограничений. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами.