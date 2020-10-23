Трамп и Байден провоцируют революцию в США 

Последние предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена не стали козырем для главы Белого дома. К чему это может привести, разбиралась газета «Взгляд».
«Рамблер» писал, что 3 ноября пройдут выборы президента США. Предвыборная кампания сопровождается многочисленными обвинениями, в том числе в сотрудничестве с Россией. Так, в ходе дебатов Джо Байден назвал своего соперника Дональда Трампа «щенком Путина».
Последние дебаты между кандидатами в президенты прошли в столице штата Теннесси. Считалось, что в ходе них Трамп легко разгромит Байдена, однако этого не произошло.
Проигрыш Трампа может поставить страну на грань «цветной революции», когда исход выборов будет решаться в суде и на улицах городов, пишет «Взгляд».
«Как кандидат, Байден обязан дожить (во всех смыслах) до дня голосования 3 ноября. Уже не важно, кто наберет больше голосов в колеблющихся штатах. Если преимущество там Трампа не будет абсолютным (а оно не будет абсолютным, если вообще будет), борьба продолжится на улицах. Как это водится теперь в США — со стрельбой, погромами и поджогами», — утверждает издание.
Ранее смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США против расизма, которые сопровождались погромами и грабежами.