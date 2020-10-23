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Портрет премьер-министра Финляндии под огнем сексистских высказываний

Газета.Ru
1 час назад
В Финляндии в начале октября разгорелся скандал из-за фотографии премьер-министра страны Санны Марин в модном журнале. В течение нескольких недель в соцсетях идут жаркие споры по поводу того, насколько уместно для нее было фотографироваться в жакете без блузки. Противники, большинство из которых мужчины, назвали это неуместным, в то время как женщины запустили флешмоб и тоже фотографируются в блейзерах, под которыми ничего нет.
Грудь премьер-министра без блузки разделила Финляндию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин подверглась атаке недоброжелателей в интернете после того, как в финском модном журнале Trendi был опубликован ее портрет в слишком сексуальном, по мнению интернет-троллей, наряде.
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Ylpeänä esittelemme: lokakuun Trendin kannessa loistaa mieletön @sannamarin Pääministeri Sanna Marinilla on eturivin paikka esimerkkinä, esikuvana, asioiden muuttajana ja vaikuttajana. Työ on paineistettua, mutta hyvät unenlahjat ja rautaiset hermot auttavat. Mutta Marin tunnustaa myös, että uupumuksen tunteet saattavat tulla myöhemmin: ”On selvää, että nämä vuodet jättävät jälkensä. Tämä ei ole tavallista työtä eikä tavanomaista elämää vaan raskasta monellakin tavalla. Voi olla, että paine ja uupumus kertyvät ja tulevat myöhemmin. Tilanteissa on ollut pakko laittaa tunteet sivuun, mutta kyllähän ne kasautuvat.” Lue kiinnostava haastattelu kokonaisuudessaan tänään lehtihyllyille saapuneesta Trendistä! Antoisia lukuhetkiä! Kuva: @jonaslundqvist Tyyli: @suvipout

Публикация от Trendi & Lily (@trendimag)

На фото премьер-министр позировала в черном жакете, под которым не было блузки: после того, как 8 октября в продажу поступил номер журнала с интервью премьер-министра и этим снимком, общественность разделилась на тех, кто пришел в восторг от наряда, и его яростных критиков.
Те, кто осудил Санну Марин за согласие фотографироваться в таком виде, писали в соцсетях, что отказываться от блузки было неуместно, называли это «безвкусным трюком», говорили, что она подает дурной пример молодежи и утверждали, что таким способом она привлекает внимание к своей персоне, а один из финских блогеров даже высмеял размер груди премьер-министра.
Такая реакция весьма удивила руководство журнала Trendi, поскольку подобное стилистическое решение – вполне распространенная практика, давно не вызывающая возмущения у общественности.
Директор по женским изданиям ИД A-lehdet, выпускающего журнал Trendi, Мари Паалосало-Юсинмяки призналась CNN, что для нее критика оказалась сюрпризом.
«У нас, разумеется, и раньше были такие фотографии в модном глянцевом журнале: мы снимали портреты женщин в блейзерах без блузки годы и годы, в том числе, известных, и никто из них не создавал подобной шумихи», — сказала она.
Паалосало-Юсинмяки при этом отметила, что осудили поведение премьер-министра мужчины, в то время как женщины встали на ее сторону.
И действительно, после того, как на Санну Марин обрушилась волна негодования ценителей хорошего вкуса, соцсети Финляндии заполнили снимки других женщин, сфотографировавшихся в разнообразных пиджаках, под которыми ничего нет, и расстегнутых рубашках, сопроводивших их хэштегом #imwithsanna.
«Такая замечательная женщина, которая не боится нарушать пыльные заскорузлые патриархальные устои», — писали в соцсетях те, кто хотел поддержать премьер-министра.
Среди них, кстати, были и мужчины — некоторые из них тоже решили обнажить грудь в знак солидарности с главой правительства.
Поднявшиеся на защиту комментаторы постарались убедить противников, что подчеркивающая женственность одежда не должна быть поводом для сомнений в профессионализме политика.
«Великолепная фотография нашего премьер-министра, — говорится в одном из комментариев. – Запомните, что в будущем женщины начнут фотографироваться в мешках, особенно для журнальных фотоснимков, чтобы их компетенции и надежность не подвергались сомнению из-за внешних факторов», — говорится в одном из комментариев в соцсетях.
Из-за споров по поводу фотографии общественность не обратила внимание на само интервью премьер-министра, в котором она говорит об усталости из-за пандемии коронавирусной инфекции и о том, как трудно сейчас достичь баланса между работой и собственной семейной жизнью. Вспоминает одна из самых молодых премьер-министров мира и о случаях, когда ей приходилось в своей политической карьере сталкиваться с сексизмом – например, о том, как перед съездом Социал-демократической партии один из журналистов спросил молодого политика, сделала ли она дома уборку.
С тех пор как в декабре прошлого года Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии, ей приходится регулярно доказывать, что молодость, привлекательная внешность и принадлежность к женскому полу не могут помешать ей эффективно управлять государством.
Выступая в январе этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она говорила о том, что медиа обращают слишком много внимания на тот факт, что все лидеры партий, сформировавших сейчас коалиционное правительство в Финляндии – женщины.
«Может быть, для Финляндии, тот факт, что у нас у власти пять женщин – не такое уж и большое дело, — предполагала Санна Марин. – Но то, что пресса и международное сообщество обсуждают это, о чем-то говорит».
В Давосе, однако, оказалось, что Санна Марин старалась выглядеть менее женственной. Как рассказывал Time, она пыталась вести себя на фотосессиях как мужчина. Если фотографы пытались усадить ее вполоборота, заставить слегка наклонить колени и положить на них руки, она противилась – премьер-министр Финляндии садилась лицом к фоторепортерам, слегка расставив ноги и положив руки на бедра.
«Так вы бы снимали меня, если бы я была мужчиной», — объясняла она.
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