Грудь премьер-министра без блузки разделила Финляндию

В Финляндии в начале октября разгорелся скандал из-за фотографии премьер-министра страны Санны Марин в модном журнале. В течение нескольких недель в соцсетях идут жаркие споры по поводу того, насколько уместно для нее было фотографироваться в жакете без блузки. Противники, большинство из которых мужчины, назвали это неуместным, в то время как женщины запустили флешмоб и тоже фотографируются в блейзерах, под которыми ничего нет.

Премьер-министр Финляндии 34-летняя Санна Марин подверглась атаке недоброжелателей в интернете после того, как в финском модном журнале Trendi был опубликован ее портрет в слишком сексуальном, по мнению интернет-троллей, наряде.

На фото премьер-министр позировала в черном жакете, под которым не было блузки: после того, как 8 октября в продажу поступил номер журнала с интервью премьер-министра и этим снимком, общественность разделилась на тех, кто пришел в восторг от наряда, и его яростных критиков.

Те, кто осудил Санну Марин за согласие фотографироваться в таком виде, писали в соцсетях, что отказываться от блузки было неуместно, называли это «безвкусным трюком», говорили, что она подает дурной пример молодежи и утверждали, что таким способом она привлекает внимание к своей персоне, а один из финских блогеров даже высмеял размер груди премьер-министра.

Такая реакция весьма удивила руководство журнала Trendi, поскольку подобное стилистическое решение – вполне распространенная практика, давно не вызывающая возмущения у общественности.

Директор по женским изданиям ИД A-lehdet, выпускающего журнал Trendi, Мари Паалосало-Юсинмяки призналась CNN, что для нее критика оказалась сюрпризом.

«У нас, разумеется, и раньше были такие фотографии в модном глянцевом журнале: мы снимали портреты женщин в блейзерах без блузки годы и годы, в том числе, известных, и никто из них не создавал подобной шумихи», — сказала она.

Паалосало-Юсинмяки при этом отметила, что осудили поведение премьер-министра мужчины, в то время как женщины встали на ее сторону.

И действительно, после того, как на Санну Марин обрушилась волна негодования ценителей хорошего вкуса, соцсети Финляндии заполнили снимки других женщин, сфотографировавшихся в разнообразных пиджаках, под которыми ничего нет, и расстегнутых рубашках, сопроводивших их хэштегом #imwithsanna.

«Такая замечательная женщина, которая не боится нарушать пыльные заскорузлые патриархальные устои», — писали в соцсетях те, кто хотел поддержать премьер-министра.

Среди них, кстати, были и мужчины — некоторые из них тоже решили обнажить грудь в знак солидарности с главой правительства.

Поднявшиеся на защиту комментаторы постарались убедить противников, что подчеркивающая женственность одежда не должна быть поводом для сомнений в профессионализме политика.

«Великолепная фотография нашего премьер-министра, — говорится в одном из комментариев. – Запомните, что в будущем женщины начнут фотографироваться в мешках, особенно для журнальных фотоснимков, чтобы их компетенции и надежность не подвергались сомнению из-за внешних факторов», — говорится в одном из комментариев в соцсетях.

Из-за споров по поводу фотографии общественность не обратила внимание на само интервью премьер-министра, в котором она говорит об усталости из-за пандемии коронавирусной инфекции и о том, как трудно сейчас достичь баланса между работой и собственной семейной жизнью. Вспоминает одна из самых молодых премьер-министров мира и о случаях, когда ей приходилось в своей политической карьере сталкиваться с сексизмом – например, о том, как перед съездом Социал-демократической партии один из журналистов спросил молодого политика, сделала ли она дома уборку.

С тех пор как в декабре прошлого года Санна Марин заняла пост премьер-министра Финляндии, ей приходится регулярно доказывать, что молодость, привлекательная внешность и принадлежность к женскому полу не могут помешать ей эффективно управлять государством.

Выступая в январе этого года на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она говорила о том, что медиа обращают слишком много внимания на тот факт, что все лидеры партий, сформировавших сейчас коалиционное правительство в Финляндии – женщины.

«Может быть, для Финляндии, тот факт, что у нас у власти пять женщин – не такое уж и большое дело, — предполагала Санна Марин. – Но то, что пресса и международное сообщество обсуждают это, о чем-то говорит».

В Давосе, однако, оказалось, что Санна Марин старалась выглядеть менее женственной. Как рассказывал Time, она пыталась вести себя на фотосессиях как мужчина. Если фотографы пытались усадить ее вполоборота, заставить слегка наклонить колени и положить на них руки, она противилась – премьер-министр Финляндии садилась лицом к фоторепортерам, слегка расставив ноги и положив руки на бедра.