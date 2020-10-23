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Лукашенко инициирует проведение провластного митинга весной 

ТАСС 1 час назад
Лукашенко перенес провластный митинг на весну
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести большой провластный митинг весной или летом будущего года, не поддержав проведение аналогичного мероприятия в его поддержку, намеченного на воскресенье, 25 октября. Об этом сообщило в пятницу агентство БелТА.

"Я, конечно, очень благодарен общественным организациям, профсоюзам нашим, что они не побоялись выдвинуть эту инициативу, но за три — четыре дня, пока это все разворачивалось, я прихожу к выводу, что нам нельзя рисковать людьми", — приводит агентство слова Лукашенко.

Белорусский лидер предложил провести массовое мероприятие для всех желающих весной.

"Я обещаю, что весной — летом на разных площадках в свободном месте — это наш недостаток, мы редко людей вот так приглашаем — мы организуем такие красивые мероприятия, куда приедете с детишками, отдохнете. Да и успокоится ситуация, будете довольны", — сказал он.

Лукашенко добавил, что инициатива провести митинг в поддержку стабильности и порядка возникла после событий минувшего воскресенья, когда прошел очередной марш оппозиции.

"Просто пошла волна от людей. Люди устали. И они почувствовали, что мы можем потерять. Хорошо, что почувствовали в результате этих хождений, а не войны, как многие постсоветские страны. Хочется, чтобы был покой, мир. Это хорошо. Мы без войны это поняли. Люди, поняв, что они могут потерять, взбунтовались: мы хотим прийти, продемонстрировать, показать, что нас много", — отметил он.

Отмена митинга — вопрос безопасности

Лукашенко также обратил внимание на то, что на провластный митинг, который планировали провести Федерация профсоюзов и другие общественные организации Белоруссии, собирались прибыть в том числе люди пожилого возраста и ветераны, а потому вопрос безопасности и доступности медпомощи стоял очень остро.

"А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности? А кто будет контролировать остальную часть?" — спросил президент.

По его словам, также на его решение повлияла ситуация с коронавирусом.

"Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший ковид, чем в странах вокруг. Поэтому мое мнение на сегодняшний день — нельзя, не надо нам собирать людей, перебьемся. Чего нам уподобляться им (участникам протестов — прим ТАСС)", — сказал Лукашенко.

Он пояснил, что с учетом всех этих факторов он принял решение отменить мероприятие и позвонил премьер-министру Роману Головченко.

"Представляешь, 250 тыс. — мы не переварим. И главное, с каким настроением человек уедет из Минска", — сказал глава государства.

Федерация профсоюзов и другие общественные организации Белоруссии планировали провести в воскресенье в Минске провластный митинг "За порядок и стабильность", однако в пятницу Лукашенко объявил, что не считает возможным провести мероприятие по соображениям безопасности. По воскресеньям в Минске и некоторых других городах Белоруссии уже третий месяц — после состоявшихся 9 августа президентских выборов — проводит свои массовые акции протеста оппозиция.
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В мире , Роман Головченко , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС , Минск
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