Чем больше времени проходит на поле боя, тем больше территорий удается освободить Азербайджану , поэтому правительство Армении должно серьезно подумать о своем поведении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei, говорится на сайте главы государства.

«Они нападают на наши военные позиции. Они хотели вновь вернуть уже освобожденные территории», — прокомментировал он неудачу второй попытки достижения перемирия в Нагорном Карабахе.

Алиев отметил, что после первой попытки прекращения огня Вооруженные силы Армении менее чем через сутки баллистической ракетой атаковали второй по величине город Азербайджана — Гянджу.

«Это тоже военное преступление, и правительство Армении понесет ответственность за это. Таким образом, они нарушили прекращение огня. Я всегда говорил, что добиться прекращения огня в одностороннем порядке невозможно. Если на нас совершается нападение, то мы не только должны защитить себя, но и перейти в контрнаступление», — сказал президент.

22 октября Алиев заявил , что не выступает против ввода наблюдателей и миротворцев в Нагорный Карабах. С предложениями по составу и срокам, по его словам, выступит Минская группа ОБСЕ.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября, однако вскоре военные действия возобновились.