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Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи 

Прайм 2 часа назад
Немцы бросились скупать туалетную бумагу и дрожжи
Фото: Reuters
Из-за осеннего всплеска заболеваемости новым коронавирусом в Германии резко вырос спрос на туалетную бумагу, сообщает агентство Bloomberg.
Как отмечается в статистике Федерального статистического управления Германии, в середине октября продажи туалетной бумаги выросли на 90% по отношению к периоду до пандемии.
Эти цифры говорят о том, что жители страны опасаются нехватки товаров и предпочитают запастись ими.
Немцы также бросились скупать мыло, муку и дрожжи и другие товары:
Спрос на дезинфицирующие средства вырос на 72,5%. Продажи мыла выросли на 62,3%. На рис спрос вырос на 53,3%. На муку — на 28,4%. На дрожжи — на 34,8%.
Схожая ситуация возникла и в Великобритании: здесь супермаркеты ввели ограничения на количество проданных товаров в одни руки. Помимо бумаги, британцы скупают продукты длительного хранения: макароны, муку, рис, консервированные овощи.
Ранее сообщалось о том, что многие страны по всему миру начали делать стратегические запасы продовольствия на опасении, что вторая волна COVID-19 нанесет ущерб мировой торговле.
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В мире , Bloomberg , Германия , Великобритания
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