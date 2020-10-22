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Папа и радужный флаг 

Российская Газета 2 часа назад
Как Папа Римский расколет христианский мир
Фото: Reuters
Неожиданные высказывания Папы римского Франциска об однополых браках могут еще больше расколоть христианский мир.
Глава Римско-католической церкви Папа Франциск стал первым понтификом, выступившим за легализацию однополых гражданских союзов. Свою позицию Папа высказал в рамках документального фильма "Франческо", снятого номинантом на премию "Оскар", американцем российского происхождения Евгением Афинеевским. Премьера картины состоялась на Римском кинофестивале. В одном из эпизодов фильма рассказывается история гомосексуальной пары, воспитывающей троих детей, которая написала Франциску письмо. В нем они спрашивают понтифика, могут ли они водить детей в церковь. Папа отреагировал, позвонил отправителю, посоветовав обязательно привлекать детей к церкви и Евангелию.
Слова Франциска немедленно разлетелись по всем мировым СМИ с пометкой "молния", и преподносились чуть ли не как coming out Святого престола. Однако, если приглядеться, неожиданной эту новость можно назвать разве что с большой натяжкой. Нынешний понтифик в бытность архиепископом Буэнос-Айреса уже поддерживал гомосексуальные гражданские союзы как альтернативу однополым бракам. А в 2013 году, беседуя с журналистами на борту самолета по окончании недельного визита в Бразилию, Папа подтвердил позицию Римско-католической церкви, которая считает греховными акты однополой любви, но не гомосексуальную ориентацию как таковую. "Если человек — гей и обладает доброй волей и стремится к Богу, кто я такой, чтобы судить его?" — сказал тогда Франциск.
Правда, в том же году в книге "На небе и на земле" Франциск, не отвергая возможность однополых союзов, назвал законы, "приравнивающие" гомосексуальные отношения к браку, "антропологической регрессией". На последующие высказывания оказывали воздействие внешние факторы. Так, в 2016 году, по требованию Европейского суда по правам человека, в Италии были легализованы однополые гражданские союзы (но не браки), против которых активно выступали католические организации и партии консервативного толка. Это не помешало Папе заявить почти сразу, что гомосексуалы заслуживают уважения и не должны подвергаться дискриминации.

Возникает закономерный вопрос: пошел ли Франциск против течения, отступив от доктринальной позиции Святого престола, которую соблюдали все его предшественники?

Как полагают ватиканисты, принципиальная разница между прошлыми высказываниями Франциска и его последним заявлением заключается главным образом в том, что он впервые за свое пребывание на папском престоле открыто поддержал идею принятия соответствующих законов, направленных на защиту прав представителей сексуальных меньшинств. Возникает закономерный вопрос: пошел ли Франциск против течения, отступив от доктринальной позиции Святого престола, которую соблюдали все его предшественники?

Взгляд из Польши

Ксендз Казимеж Сова:

— Высказывание Папы в документальном фильме — это не то же самое, что провозглашение этих слов с амвона или включение их в энциклику. Тем не менее Папа — глава Церкви, и даже его личные суждения — это разъяснения отношения Церкви и церковной науки к различным явлениям. Тема права однополых пар на гражданские союзы сейчас активно обсуждается по всему миру. И многие католические теологи, в основном на Западе и в США, считают, что государство должно обеспечить такое гражданское право каждому члену общества, в том числе и геям, и лесбиянкам.
Мне кажется, что в связи с этим Папа Франциск хотел сказать, что в современном государстве никто не может быть лишен своих прав. При этом Понтифик говорит не о браках для этой группы людей, а именно о гражданских союзах, о защите прав, полагающихся им как членам общества. Это принципиальная разница, потому что из этого следует, что учение Церкви о браке как союзе женщины и мужчины не претерпело изменений. Церковь по-прежнему считает, что в брак могут вступать только лица противоположного пола. Но высказывание Папы вызвало много дискуссий и удивило многих людей также и в церковном сообществе, так что сейчас все ждут от Ватикана какого-то разъяснения, как следует понимать эти неожиданные слова.
Подготовила Ариадна Рокоссовская
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Комментарии 19
В мире , ФРАНЦИСК , Ариадна Рокоссовская , ЕСПЧ , Католическая церковь , Аргентина , Бразилия , Буэнос-Айрес , Италия
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