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Евросоюз ввёл санкции против российской спецслужбы 

News.ru 1 час назад
Евросоюз ввёл санкции против российской спецслужбы
Фото: РИА Новости
Санкции против двоих россиян и ГУ Генштаба Минобороны РФ ввели в Европейском союзе. Причиной стала кибератака на парламент Германии в 2015 году.
Под ограничения попали граждане РФ Игорь Костюков (глава ГУ Генштаба, отвечал за кибератаку) и Дмитрий Бадин (офицер военной разведки, входил в группу, которая совершила атаку), говорится в Официальном журнале ЕС.

Совет сегодня ввёл ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года, — отмечается в сообщении.

Атака на Бундестаг повлияла на способность работы его информационной системы в течение нескольких дней. Кроме того, хакеры похитили значительный объём данных и затронули почтовые аккаунты нескольких членов парламента, включая данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Власти Великобритании приняли решение ввести аналогичные меры, передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru, ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления политика Алексея Навального. Чёрный список опубликован, в профайле каждого чиновника объясняется, в чём конкретно его «вина».
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В мире , Дмитрий Бадин , Игорь Костюков , Алексей Навальный , Министерство обороны , Бундестаг , Генштаб , ЕС , ИТАР-ТАСС
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