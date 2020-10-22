Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Die Welt (Германия): слова папы о гомосексуальных союзах потрясли церковь 

ИноСМИ 30 минут назад
Cлова Папы Римского потрясли церковь
Фото: Reuters
Папа римский Франциск решился затронуть одну из самых запретных тем. «Гомосексуалы имеют право на семью. Они — дети Божьи», — заявил понтифик. Что же теперь делать кардиналам и епископам, которые привыкли проклинать однополые отношения? Франциск сильно рискует, но он не может иначе, пишет Die Welt.
О действительно значительных идеологических и теологических изменениях папа Франциск говорит, как правило, как бы между прочим. На этот раз речь зашла о гомосексуальных парах. Отрицательное отношение к ним прочно засело в ДНК католической церкви. Ведь брак как союз мужчины и женщины всегда считался неприкосновенным.
И вот в среду в Латинской Америке зазвучали срочные сообщения, что папа одобрил гомосексуальные браки. Тот, кто видел, как стремительно прокатилась новость от Мексики через Колумбию и до Аргентины, понимает: слова папы Франциска вызвали теологическое землетрясение.
Правда, все было не совсем так. В документальном фильме о Франциске, из-за которого в среду в Риме поднялась эта шумиха, понтифик из Аргентины просто констатировал: «Гомосексуалы имеют право быть в семье, имеют право на семью. Они — дети Божьи… Мы должны создать закон о гражданском союзе. Он их защитит». Эти слова — скорее юридическая, чем теологическая интерпретация проблемы.
Но намного важнее политические выводы, которые делаются из его заявления. Он изменяет всю систему функционирования католической церкви и ставит кардиналов, епископов и вообще священнослужителей перед новым вызовом. Как им вдруг одобрить то, что они раньше проклинали? Почти все латиноамериканские СМИ сообщают, что папа благословил однополые браки. И это произошло в регионе, где во многих странах подобные браки запрещены законом.
Католическая церковь при папе Франциске стала более левой и экологичной, а теперь еще и немного гомосексуальной. За это ему рукоплещут правозащитные организации и политики либерального толка. Но в Латинской Америке, на его родном континенте, в этом, возможно, последнем оплоте католической церкви, храмы тоже пустеют.
Многие верующие не поспевают за скоростью, с какой папа меняет институт, которому более двух тысяч лет. Консервативно настроенные католики не могут соотнести себя с папой, который хвалит однопартийную систему на Кубе, как правило, молчит об убийствах и пытках в левых диктатурах в Венесуэле и Никарагуа, но зато проклинает правые правительства, например, в Бразилии, из-за их экологической политики.
В Бразилии уже сейчас происходит своеобразная «реформация 2.0» — масштабное движение в сторону значительно более консервативных евангелических церквей, которые приватизировали и коммерциализировали веру и представляют её на аренах в шоу, похожих на телевизионные. По содержанию все осталось так, как было раньше. Евангелические церкви и проповедники-мультимиллионеры, для которых гомосексуальность и аборты — проделки дьявола, будут рады заполучить эксклюзивные права на верующих.
Папа, следуя путем толерантности и либерализма, подвергает себя большому риску. Этим он может вызвать в католической церкви раскол между прогрессивными и консервативными силами. Но Франциск действует исходя из своих убеждений. У него нет другого пути, нежели вести свою церковь в этом направлении. Чего бы это ни стоило.
Последние новости
Грузинские расчеты ПВО готовы снова пустить кровь российской авиации Грузинские расчеты ПВО готовы снова пустить кровь российской авиации У этого российского беспилотника разрушительная сила У этого российского беспилотника разрушительная сила "Это сделали украинцы, а не россияне": резкое заявление украинского министра "Это сделали украинцы, а не россияне": резкое заявление украинского министра
Комментарии 24
В мире , ФРАНЦИСК , Католическая церковь , Die Welt , Аргентина , Германия , Италия , Колумбия , Мексика , Рим
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
«Еды нет»: американец остался в шоке от Крыма
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Плохая примета: что произошло на похоронах Скобцевой
Старец предрек России две войны
Старец предрек России две войны
Видео
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
00:23
Солдаты на танке въехали на территорию аэропорта в Волгограде
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
00:51
Опубликовано видео с места взрыва на нефтебазе в Дагестане
Происшествия
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
00:50
Новейший пулемет РПЛ-20 показали во всех подробностях
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение