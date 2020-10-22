Бросил мать в поле: COVID-19 начал рушить семьи

Итальянка бросила новорожденную дочь в больнице после того, как анализ выявил у девочки коронавирус, сообщили в больнице города Палермо. Местная жительница пришла с ребенком в клинику 12 октября — тогда она представилась матерью младенца. Однако после вестей о COVID-19 женщина заявила, что приходится девочке тетей, и тут же сбежала — с тех пор итальянка не выходит на связь. "Газета.Ru" рассказывает истории людей, брошенных родственниками из-за положительного теста на COVID-19.

Дважды брошенный младенец

Прокуратура по делам несовершеннолетних города Палермо начала расследование дела по факту отказа местной жительницы от новорожденной дочери после того, как врачи выявили у нее COVID-19, сообщил прокурор Массимо Руссо газете la Repubblica.

Все произошло 12 октября — в этот день женщина приехала с четырехмесячным ребенком на руках в больницу «Ди Кристина», чтобы сдать тесты на коронавирусную инфекцию. В результате анализы дочери показали положительный результат.

Когда медики положили младенца в отделение неотложной помощи, мать сбежала. Отмечается, что перед этим она уверяла медиков, что приходится девочке тетей, хотя изначально утверждала другое.

«Медицинский персонал несколько дней пытался связаться с матерью. После безуспешных попыток мы позвонили в полицию и сказали им, что девочка, возможно, была брошена», — рассказал доктор Марилу Фурнари агентству Asna.

Тем не менее история на этом не закончилась. Два дня спустя за ребенком пришла якобы вторая тетя. Она заявила, что готова забрать девочку. Тем не менее медики вынудили женщину также сдать тест на COVID-19, так как она контактировала с заразившимся ребенком — в итоге анализ выявил у предполагаемой родственницы вирус.

Врачи смогли уговорить итальянку остаться в палате с младенцем для лечения. Однако через несколько дней и эта женщина сбежала. Прокуратура сразу же приступила к поискам — обе являются гражданками Италии, которые в течение многих лет постоянно проживают в Палермо.

Как отметил прокурор по делам несовершеннолетних Массимо Руссо, правоохранителей заботит не только отказ от девочки, но и то, что сбежавшая женщина, которая бессимптомно переносит COVID-19, сейчас может заражать окружающих.

«Эксперты говорят нам, что новорожденные наиболее устойчивы к вирусу, и в этой истории у нас есть зараженная четырехмесячная девочка Но у нас есть и COVID-положительный взрослый, который сбежал из изоляции, и это нас очень тревожит», — заявил он la Repubblica.

Прокурор отметил, что «органы активировали все меры для защиты несовершеннолетней». «Теперь мы ждем результатов расследования, чтобы оценить вместе с судом, нужно ли активировать все процедуры из-за оставления несовершеннолетнего и все инструменты, чтобы установить опеку над ней», — заключил правоохранитель.

В педиатрическом инфекционном отделении «Ди Кристины» прошли лечение в общей сложности 26 детей с коронавирусом, сообщил доктор Марилу Фурнари. «Только у четырех есть какие-то осложнения, с остальными все в порядке, и они будут выписаны сразу после отрицательного результата. Оставленной девочке уже лучше, по крайней мере, с клинической точки зрения», — рассказал он.

Пришлось уговаривать родителей

Похожая история произошла в индийском штате Джаркханда. Там родители бросили с выявленным COVID-19 девочку, которой было всего 14 дней.

1 сентября новорожденную привезли с разрывом кишечника в государственную больницу города Ранчи, сообщило руководство учреждения изданию Gulf news. Как и принято, медики тут же взяли у девочки тест на коронавирус, который оказался положительным. По словам сотрудников больницы, родители сбежали из учреждения, как только узнали о COVID-19 у ребенка. Медики, а впоследствии и полиция пытались связаться с семьей, но их телефоны были отключены.

В это время состояние ребенка ухудшалось, в связи с чем сотрудники больницы без одобрения родителей прооперировали кишечник новорожденной. Тогда же девочку начали лечить от COVID-19. «Мы сделали все возможное, чтобы спасти жизнь новорожденного ребенка, и теперь с ним все в порядке», — заявил детский хирург больницы Абхишек Ранжан.

Через день администрация города Ранчи нашла родителей — по словам медиков, их очень долго пришлось уговаривать забрать девочку. Когда 10 сентября анализы на коронавирус показали отрицательный результат, пара даже не приехала забрать младенца — вместо них на выписку пришли бабушка и дедушка девочки.

Оставил в поле пожилую мать

В Индии случился и другой похожий инцидент. В деревне Печара у города Варангал сын бросил в поле 82-летнюю мать, у которой был выявлен COVID-19, сообщала местная полиция изданию TNM ASI.

Вечером 3 сентября в местное отделение полиции позвонили неизвестные и сообщили о пожилой женщине, которая сидит одна на сельскохозяйственном поле. Туда сразу выехали полицейские — они увидели пенсионерку, расположившуюся на пластиковом стуле около импровизированной палатки, сделанной из мусора.

Сельчанка рассказала, что после того, как ее тест на COVID-19 дал положительный результат, сын вывел ее в поле, чтобы она там пожила. Мужчина объяснил это отсутствием места в доме для того, чтобы изолировать заболевшую мать.

«У моего сына два дома. Несмотря на это, он отказался оставить меня. Перевез меня сюда, бросил, и я спала в палатке», — сказала женщина.

Полицейские попросили родственников забрать пенсионерку домой. «Мы поговорили с семьей и договорились, что второй сын отвезет ее домой, а третий будет нести все ее расходы, так как настала очередь третьего сына заботиться о матери. Поскольку сыновья согласились с предложенной договоренностью, дело не было зарегистрировано», — пояснили в правоохранительных органах

Отмечается, что у женщины четверо сыновей и дочь — до этого она жила со своим вторым сыном.