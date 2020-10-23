Как работает вакцина: рассказ подопытного кролика

Svenska Dagbladet (Швеция) Джо рассказывает, как решился стать подопытным кроликом и сделал прививку препаратом, который еще не одобрен. «Что эта вакцина делает с моим телом?» Джо Уолтерс проверяет на себе вакцину Astra Zeneca. Швеция уже купила миллион доз. В эксклюзивном интервьюДжо рассказывает, как решился стать подопытным кроликом и сделал прививку препаратом, который еще не одобрен.

Зеленые ковбойские сапоги грохочут по мокрому от дождя асфальту. Мы идем в его ресторан в центре Лондона. Там Джо Уолтерс (Joe Walters) снимает коричневую шляпу и откидывается на спинку деревянного стула. С кухни доносится аромат копченой грудинки.

48-летний американец вот уже десять лет живет в Лондоне. Он держит ресторан в техасском стиле, на него работают 25 человек. Как раз когда ресторан начал приносить прибыль, Англия закрылась на карантин из-за пандемии — это было в марте. В июле ресторан снова открыл двери для посетителей, и теперь в нем всегда полно народу.

«Но весна была кошмарной. Я, как и все, чувствовал себя беспомощным перед лицом этого вируса, который забирает жизни у миллионов людей».

За восемь месяцев коронавирусом заразились 34 миллиона человек, и более миллиона скончались от болезни. Но как люди осмеливаются испытывать на себе экспериментальные вакцины, разработанные в рекордные сроки? Обычно весь процесс занимает около десяти лет. А вакцину от коронавируса создали примерно за год.

Идет лихорадочная гонка: по всему миру тестируются порядка 190 препаратов, и ни один пока не одобрен. Испытания примерно десяти вакцин уже достигли решающей третьей фазы. Одну из наиболее многообещающих представляют шведско-британская фармакологическая компания Astra Zeneca и Оксфордский университет. Если эту вакцину одобрят, Швеция и другие страны ЕС закупят именно ее.

Когда Джо Уолтерс услышал об этой вакцине, он решил узнать побольше о пандемии и клинических испытаниях. А потом записался в программу Astra Zeneca.

«Я специально искал исследования вакцины, чтобы как-то помочь преодолеть этот общемировой кризис. Все говорят об экономических и личных потерях. А я хотел помочь в более глобальной перспективе».

В 2009 году в Швеции около 5 миллионов человек были привиты от свиного гриппа по рекомендации властей. И около 450 детей и молодых людей заболели нарколепсией. Это был один из крупнейших медицинских скандалов в истории страны. На вопрос, как он решился участвовать в испытаниях незарегистрированной вакцины, Джо Уолтерс отвечает:

«Звучит не очень. Но надо допустить, что вакцина безопасна. Я понимаю, что ученые будут изучать мой случай еще много лет. Я же их подопытный кролик».

Он производит впечатление спокойного и вдумчивого человека. Говорит, что не знает никого, кто бы заразился коронавирусом, заболел или умер. Добавляет, что не хочет, чтобы из него делали героя. Он и не религиозен. Но как американец он глубоко сочувствует и своей родной стране, и Великобритании с ее рекордным числом смертей по Европе. А как участника испытаний вакцины его не так мучает чувство беспомощности.