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Россия и США на грани новой гонке вооружений 

Артём Кульша 28 минут назад
Россия и США на грани новой гонке вооружений
Фото: Рамблер
Прекращение действия договора СНВ-3 может стать причиной начала новой гонки вооружений. Об этом политолог Роберт Литвак заявил The National Interest.
СНВ-3, как сообщал «Рамблер», — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2021 года срок его действия истечет. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил продлить его по меньшей мере на год без выдвижения каких-либо условий с целью проведения в течение этого времени содержательных переговоров.
Позавчера Литвак, старший вице-президент Центра Вильсона, назвал СНВ-3 основополагающим соглашением и высказал мнение, что прекращение его действия может привести к началу эры неограниченного ядерного соперничества между Россией и США с потенциально дестабилизирующими последствиями. Также он отметил, что предложение Путина выиграет дополнительное время для дипломатии.
В свою очередь, директор Института Кеннана Мэтью Рожански высказал мнение, что СНВ-3 не был продлен до сих пор из-за того, что американская сторона хочет, чтобы к договору присоединился Китай, численность вооруженных сил которого беспокоит Вашингтон. В данной связи политолог допустил, что соглашение может быть не продлено до окончания срока его действия.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение США новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» является примером рейдерской конкуренции, но не повлияет на переговоры по СНВ-3.
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Комментарии
В мире , Армия , Дмитрий Песков , Владимир Путин , The National Interest
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