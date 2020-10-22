Министерство иностранных дел Украины в четверг выразило протест в связи с проведением археологических раскопок в Крыму в районе Альминской долины и в Севастополе

"Министерство иностранных дел Украины заявляет решительный протест Российской Федерации в связи с проведением археологических раскопок, осуществляемых в рамках так называемого проекта "Крымская война" на территории Альминской долины и в городе Севастополе", — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению Киева, данные работы должны быть остановлены.

Ранее Киев неоднократно протестовал против проведения реставрационных и археологических работ в Крыму. В частности, Минкульт страны обращался в ЮНЕСКО с просьбой содействовать прекращению реставрационных работ в Ханском дворце Бахчисарая.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.