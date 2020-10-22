Швеция решила прекратить карантин для стариков в разгар пандемии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство общественного здравоохранения.

Новые рекомендации по прекращению изоляции пожилых объясняется тем, что сейчас фиксируется более низкий уровень заражений COVID-19, чем весной. При этом шведские пенсионеры долго соблюдали карантин, что приводит к растущим проблемам с психическим здоровьем. Агентство здравоохранения также отметило, что не видит признаков второй волны коронавируса в стране.

До этого момента в Швеции те, кому за 70 лет, должны были отказаться от поездок на общественном транспорте и посещения общественных мест. Теперь же им рекомендуют соблюдать все меры, что и остальному населению — избегать больших собраний, уходить на самоизоляцию при первых признаках болезни и соблюдать социальную дистанцию.

Как и в большинстве других стран, в Швеции коронавирус ударил именно по пожилым людям. При этом эксперты утверждают, что многих смертельных случаев можно было бы избежать, если бы власти предприняли правильные меры и сосредоточили внимание на наиболее уязвимой демографической группе.