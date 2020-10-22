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F-22 готовы долететь до России за сутки 

Артём Кульша 28 минут назад
F-22 готовы долететь до России за сутки
Фото: ТАСС
Истребители F-22 Военно-воздушных сил США в любой момент готовы в течение 24 часов направиться на войну в любой точке мира. Об этом, как сообщает National Interest, заявил министр обороны США Марк Эспер.
На днях, как сообщал «Рамблер», Эспер выступил в исследовательском институте The Heritage Foundation. В ходе своего выступления он, в частности, высказал мнение, что темпы и интенсивность атак в будущих конфликтах будут намного выше, в связи с чем скорость мобилизации, развертывания сил и всего остального приобретает особую актуальность.
Глава Минобороны заявил, что ускорение потока информации и компьютерной обработки и рост дальнобойности оружия делает необходимым сокращение времени реагирования на войну, в том числе путем развертывания в жизненно важных районах по всему миру сил, готовых к боевым действиям.
Эспер рассказал, что армия США уже этим занимается, а в качестве примера привел программу ВВС под названием Rapid Raptor. Она существует на протяжении уже нескольких лет, а предназначена для ускоренного, в течение 24 часов, вывода четырех F-22 на войну в любой точке мира.
На прошлой неделе генерал-майор Военно-воздушных сил США Эндрю Гебара сообщил, что первое гиперзвуковое оружие в американских Вооруженных силах, ракета AGM-183A, будет летать со средней скоростью в пять-шесть тысяч миль в час или 6,5-8 Махов и, как следствие, сможет за 10-12 минут поразить цель на расстоянии в тысячу миль.
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Комментарии
В мире , Армия , Марк Эспер , Министерство обороны
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