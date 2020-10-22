У Зеленского оценили шансы на победу в войне с Россией

На Украине сегодня выделяется не менее 5 процентов ВВП на финансирование оборонной сферы государства. Поэтому, «если вдруг Россия решится на эскалацию, получит мощный отпор», — уверяет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Правда, при этом чиновник так и не привел фактов попыток России напасть на Украину.

Фото: © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine © flickr.com, Ministry of Defense of Ukraine

Если Россия осуществит попытку эскалации военного конфликта, Украина даст мощный ответ. В текущем году на финансирование оборонной сферы государства выделяется 5 процентов внутреннего валового продукта. Уже в 2021 году на сектор обороны и безопасности выделят почти 6 процентов ВВП.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе вашингтонской видеоконференции с представителями украинских организаций в США, сообщает РБК-Украина.

По его словам, сегодня государство на оборону и безопасность тратит 5 процентов ВВП, в следующем году на защиту государства будет выделено уже 5,93 процента от внутреннего валового продукта. Поэтому Украина сможет уверенно отбить новую потенциальную военную атаку РФ. «Если вдруг РФ решится на эскалацию, получит мощный отпор», — уверяет Данилов. Он считает, что Украина в обязательном порядке одержит победу в войне с Россией. Также Данилов подчеркнул, что Россия для продвижения своих интересов по всему миру активно вкладывает деньги в популяризацию политических проектов, рассчитанных на русскоязычных людей.

Война России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября заявил, что он верит в мирные договоренности с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным , в результате которых Киеву удастся вернуть Крым и Донбасс.

В Кремле в ответ на данное заявление подчеркнули, что Москва не намерена вести переговоры с другими странами по вопросу возвращения Крыма Украине.

Ранее, 1 октября, глава делегации РФ в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов раскритиковал офис президента за текст сообщения, в котором было указано, что Украина намерена решить вопрос Донбасса на базе украинских интересов. Он решил пригрозить Киеву последствиями такого заявления.