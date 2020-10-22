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В США еноты проникли в отделение банка 

ТАСС и ещё 2 22 октября 2020
В США еноты проникли в отделение банка
Фото: РИА Новости
Два молодых енота смогли ночью пробраться в банк города Редвуд-Сити (штат Калифорния) и устроить в нем беспорядок. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Животных заметил один из клиентов банка, который рано утром решил воспользоваться стоящим на улице банкоматом. Через стекло он сделал несколько фотоснимков хищников в пустом отделении, которое на тот момент еще было закрыто. "Сначала я решил, что это чучело, они просто лежали на столе. А потом резко вскочили и начали носиться по помещению", — отметил он. Очевидец позвонил в клиентскую службу банка и рассказал о случившемся.
Менеджер банка приехал к отделению и вызвал специалистов, которые через десять минут помогли животным выйти на волю. "Еноты явно не желали покидать отделение банка", — рассказал телеканалу один из специалистов.
Еноты оставили разбросанные по отделению листы бумаги и опрокинутый системный блок. Вероятно, они смогли проникнуть в банк через крышу. Они забрались по растущему рядом с ним дереву, на котором и были обнаружены следы лап. Затем, как рассказал специалист, им "каким-то образом" удалось попасть в воздуховод. "Мы обнаружили на полу несколько разбитых потолочных плиток, видимо, они свалились откуда-то сверху", — отметил представитель организации по защите животных, принимавший участие в операции.

"Не каждый день в организацию по защите животных звонят, чтобы разобраться с взломом банка, но так как грабители в масках были из числа диких животных, мы действительно стали той необходимой группой реагирования. Самое главное, что они не скрылись с деньгами", — заключил он.

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Комментарии
В мире , Происшествия , Нью-Йорк , США
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