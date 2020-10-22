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Баку не верит в успех переговоров по Карабаху в США 

News.ru 31 минуту назад
Баку не верит в успех переговоров по Карабаху в США
Фото: ТАСС
Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева не верит в успех переговоров в Вашингтоне по Нагорному Карабаху. Ожидается, напомним, что госсекретарь США Майк Помпео встретится с руководителями МИД Азербайджана и Армении.

Мы не ждём прогресса от переговоров в США с участием руководителя МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и государственного секретаря США Майка Помпео, — заявил глава отдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев выступил на онлайн-мероприятии, которое было организовано Британской ассоциацией иностранных журналистов. Он заметил, что США входят в число сопредседателей Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для решения вопросов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Гаджиев напомнил, что Вашингтон искал способы разрешить ситуацию мирным путём, однако конфликт продолжается.
Как сообщал NEWS.ru, ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Хикмет Гаджиев , Ильхам Алиев , Мевлют Чавушоглу , МИД , Азербайджан , Армения , Баку , США
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