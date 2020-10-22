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«У Москвы и Минска немного друзей в этом бешеном мире» 

Алиса Селезнёва 43 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился сегодня с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным и поблагодарил его за предоставление информации. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что их встреча произвела «взрыв в СМИ, особенно в Интернете».

«Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе», — подчеркнул глава государства.

Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко
Президент Белоруссии также заметил, что у Москвы и Минска немного друзей в этом «бешеном мире», пишет ТАСС.
Как сообщал «Рамблер», в последние месяцы в Белоруссии проходят массовые акции протеста. Их участники добиваются отставки Александра Лукашенко, который, по официальным данным, выиграл президентские выборы.
13 октября бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум Александру Лукашенко. Она дала ему 13 дней на то, чтобы объявить о своем уходе, полностью остановить насилие на улицах и освободить всех политических заключенных. Требования, согласно Народному ультиматуму, должны быть выполнены до 25 октября. В противном случае Тихановская пообещала национальную забастовку: остановку предприятий, блокировку всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Сергей Нарышкин , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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