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WSJ: власти США разрешили возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca 

ТАСС и ещё 15 22 октября 2020
В США разрешили возобновить испытания вакцины AstraZeneca
Фото: Reuters
Американский регулятор принял решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с учеными из Оксфордского университета. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и имеющиеся в ее распоряжении документы.
Третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca началась в США в конце августа, однако испытания были приостановлены 14 сентября в связи с изучением обстоятельств появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта.
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В мире , Ситуация в мире , Wall Street Journal , Бразилия , США , Великобритания
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