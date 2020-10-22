В США разрешили возобновить испытания вакцины AstraZeneca

Американский регулятор принял решение разрешить возобновление испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, разработанной совместно с учеными из Оксфордского университета. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и имеющиеся в ее распоряжении документы.

Третья фаза испытаний вакцины AstraZeneca началась в США в конце августа, однако испытания были приостановлены 14 сентября в связи с изучением обстоятельств появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта.