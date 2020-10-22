Кишинев запросил экстрадицию Плахотнюка у Кипра 

"Пока мы не получили никакого ответа от властей Турции. Кроме этой страны прокуратура отправила запросы об экстрадиции господина Плахотнюка в Республику Кипр и Саудовскую Аравию. К настоящему моменту мы получили ответ только из Саудовской Аравии о том, что Плахотнюк не перескакал их границу", — сказал Стояногло.

Ранее посол США в Кишиневе Дерек Хоган сообщил журналистам, что молдавский олигарх добровольно покинул эту страну 28 августа, отметив, что США все еще "закрыты для Плахотнюка". По данным молдавских прокуроров, в сентябре он находился в Турции.

Прокуроры называют Плахотнюка главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России он заочно осужден в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Плахотнюк бежал в США после смены власти в Молдавии в июне 2019 года после краткой беседы с послом Хоганом. Кишинев еще в прошлом году направил Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения бизнесмена к ответственности, однако разбирательство затянулось в судах.