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Россия может отправить десант в Карабах 

Алиса Селезнёва 26 минут назад
Россия может отправить десант в Карабах
Фото: РИА Новости
Россия может отреагировать на военный конфликт в Нагорном Карабахе несколькими способами, в том числе «путем десантной операции» в рамках ОДКБ. Об этом «Национальной службе новостей» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.
Затулин высказал мнение, что России пора определится со своей позицией в этом конфликте, так как «речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье», в котором главную роли будет играть Турция.
Парламентарий также подчеркнул, что Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве, и назвал несколько способов вмешательства в конфликт.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории, путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — отметил он, пояснив, что Россия должна договориться с Грузией о переброске войск.

По словам политика, это решение вынужденное, потому что речь идет о «расползании боевиков по Кавказу» и угрозе большой массе армянского населения.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Константин Затулин , МИД , Госдума
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