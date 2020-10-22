Россия может отправить десант в Карабах 

Россия может отреагировать на военный конфликт в Нагорном Карабахе несколькими способами, в том числе «путем десантной операции» в рамках ОДКБ. Об этом «Национальной службе новостей» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Как писал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России , Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении. 20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.

Затулин высказал мнение, что России пора определится со своей позицией в этом конфликте, так как «речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье», в котором главную роли будет играть Турция.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве, и назвал несколько способов вмешательства в конфликт.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории, путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — отметил он, пояснив, что Россия должна договориться с Грузией о переброске войск.

По словам политика, это решение вынужденное, потому что речь идет о «расползании боевиков по Кавказу» и угрозе большой массе армянского населения.